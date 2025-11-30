Gazzetta: “Kean ritrova Palladino che l’ha fatto risorgere, adesso vuole farlo piangere”

Al giovedì Kean gioca poco. Nel playoff d’andata col Polissya si è fatto espellere a fine primo tempo e ne ha saltate due. A Vienna non si è presentato. A Mainz è entrato a mezz’ora dalla fine e non era al meglio per i problemi a una caviglia. Con l’Aek è entrato dopo 18 minuti della ripresa. E non ha proprio inciso. Non è mai riuscito a trovare un varco. Meglio in campionato dove contro la Juve soltanto la traversa gli ha negato un gol che meritava. A un certo punto i bianconeri lo hanno rincorso in cinque e quell’azione è diventata virale sul web.

Kean si è preso la squadra sulle spalle e ogni suo scatto, ogni sua progressione anche sull’esterno è diventata un problema per la difesa della sua ex squadra, la Juventus. I rumors dicono che Moise sia innamorato e che la nuova fiamma abbia base a Milano. Da Milano a Bergamo la strada non è lunga. Magari col sostegno della nuova compagna Moise riesce a sbloccarsi, a far sbloccare la Fiorentina, dove è voluto restare, e a far piangere Palladino. L’uomo che lo ha fatto risorgere. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.