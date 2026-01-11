11 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 14:59

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Palladino: “Nessuno mi ha cacciato dalla Fiorentina, sono andato via io. Non c’erano visioni uguali”

11 Gennaio · 11:16

L’allenatore dell’Atalanta Raffaele Palladino ha parlato a Il salbato al 90° del suo addio alla Fiorentina, queste le sue parole:

“Nessuno mi ha mandato via dalla Fiorentina, sono andato via io. Quella è una cosa passata non c’erano visioni uguali con la società l’ho già detto. Io credo di aver fatto un grande lavoro alla Fiorentina. Abbiamo fatto 65 punti e siamo arrivati 6°, erano 15 che non succedeva a Firenze. Ho cercato di dare il mio contributo, ho cercato di valorizzare tanti giocatori. Ho rinunciato a due anni di contratto. Con l’Atalanta si è aperto un bel portone, sono fortunato di essere qui”

