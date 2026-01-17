17 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 21:22

Il ricordo di Raffaele Palladino sulla scomparsa di Rocco Commisso: "Come un padre"

Il ricordo di Raffaele Palladino sulla scomparsa di Rocco Commisso: “Come un padre”

17 Gennaio · 21:22

Raffaele Palladino ha voluto ricordare la figura di Rocco Commisso nel giorno della sua morte.
L’attuale allenatore dell’Atalanta, ha utilizzato le Instagram Stories per salutare a modo suo il presidente della Fiorentina.
La foto scelta dall’ex allenatore della Fiorentina lo vede stretto in un abbraccio sentito proprio con Rocco Commisso nel giorno del suo arrivo a Firenze nell’estate 2024.
Il presidente della Fiorentina aveva definito lo stesso Palladino “come un figlio” poco prima dell’addio dell’allenatore campano sulla panchina della viola.

“Come un padre” le parole utilizzate da Palladino che vi proponiamo di seguito:

