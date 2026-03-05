Palladino risponde a Conte: ”Un allenatore si è lamentato, ma giocare ogni tre giorni è un orgoglio”

Nel post partita di Lazio-Atalanta, l’allenatore della Atalanta, Raffaele Palladino, ha parlato in conferenza stampa affrontando anche il tema del calendario ricco di impegni, lanciando una frecciatina indiretta ad Antonio Conte, che negli ultimi giorni si era lamentato della programmazione delle partite.

Conte, infatti, aveva criticato duramente la gestione dei calendari dichiarando:«Si fa fatica a capire chi sono i fenomeni che fanno il calendario. Poi parlano di infortuni e di tante altre cose, ma se ne fregano».

Parole che hanno alimentato il dibattito nel mondo del calcio e alle quali Palladino ha risposto con una visione completamente opposta: «Mi godo questo momento, sono felice ed è bello giocare in tre competizioni. In questi giorni ho sentito allenatori lamentarsi dei calendari e dei recuperi, ma io la vedo in maniera diversa». Palladino ha poi ribadito con orgoglio la sua posizione: «Sono felice di giocare più partite possibili. Essere impegnati su tre fronti è motivo di grande orgoglio per me, per la società e per i miei ragazzi».

Una risposta indiretta ma chiara alle polemiche sollevate da Conte, che continua a dividere allenatori e addetti ai lavori sul tema del calendario sempre più fitto