Nazione: "Palladino passò dai 3 a 4 in difesa, fu un porto sicuro nelle difficoltà"

Rassegna Stampa

Nazione: “Palladino passò dai 3 a 4 in difesa, fu un porto sicuro nelle difficoltà”

Dodò e Gosens erano stati arretrati nella difesa a 4

L’intervallo di quel Fiorentina-Lazio, 22 settembre 2024, divenne poi celebre nel tempo. Fuori Biraghi e Quarta, dentro Ranieri e Gudmundsson. Dodo e Gosens arretrati sulla linea difensiva, che da tre passò a quattro. La Fiorentina ribaltò il punteggio e la stagione dei ragazzi di Palladino cominciò ad assumere contorni diversi.

L’esordio dal primo minuto del nuovo modulo (4-2-3-1) lo si ebbe a Empoli pochi giorni più tardi. Lo 0-0 non scalfì le convinzioni, che poi si trasformarono in risultati, con le famose otto vittorie consecutive. Palladino alternò i due moduli nel corso della stagione, ma la difesa a quattro fu un porto sicuro nel quale rifugiarsi durante le difficoltà. E chissà che anche stavolta non possa aiutare la Fiorentina. Lo riporta La Nazione.

