Ferrari: ”Palladino? Convinti di Vanoli”, ma il tecnico smentisce il DG: ”C’è stata una chiacchierata”

Il pre-partita di Atalanta–Fiorentina si è acceso con le parole del direttore generale viola, Ferrari, che ha ricostruito il momento della scelta del nuovo allenatore dopo l’addio di Palladino. Una ricostruzione però prontamente smentita dal tecnico nel post-partita, alimentando così un piccolo giallo di mercato.

Prima del fischio d’inizio, Ferrari aveva spiegato con decisione la posizione del club:

«Non c’è stata la possibilità di riprendere Palladino perché siamo andati direttamente su Paolo Vanoli. Eravamo molto convinti e ci ha convinto lui nelle idee che ci ha messo sul tavolo».

Parole nette, che lasciavano intendere come la Fiorentina non avesse mai realmente preso in considerazione un ritorno dell’ex allenatore.

Ma Palladino, dopo la partita, ha offerto una versione decisamente diversa dei fatti, smentendo di fatto il DG viola e confermando che un contatto ci fu eccome.

«Per quanto riguarda il retroscena: sì, confermo che c’è stata una chiacchierata per un possibile ritorno, ma poi non se ne è fatto più nulla».

Una dichiarazione che ribalta completamente la narrazione iniziale, evidenziando che un interesse da parte della Fiorentina per riportarlo sulla panchina viola era realmente esistito, come riportato e raccontato in esclusiva. Quel che è certo è che Palladino ha voluto ristabilire la verità dei fatti: un contatto c’è stato. Poi, per diverse ragioni, non sono riusciti a trovare l’accordo e la Fiorentina ha deciso di puntare su Vanoli. Una scelta che ora il club difende con decisione, ma che non cancella l’interesse iniziale per il suo ex allenatore.