Mandragora premiato al Gran Galà del calcio: Ha vinto il premio di miglior centrocampista dello scorso campionato

Lunedì ad Arezzo si terrà la XIV edizione del Gran Galà del calcio in cui verranno premiati i migliori giocatori dello scorso anno con una vasta rappresentanza viola con Rolando Mandragora che è stato nominato miglior centrocampista dello scorso campionato in virtù di 4 gol e 3 assist che lo hanno fatto risplendere nello scacchiere di Palladino. Anche il tecnico campano è tra i premiati, infatti è stato scelto come miglior giovane allenatore al pari di Fabregas a Como.

Comuzzo e Ramadani, inoltre, si dividono il premio del gol più bello con il tacco all’ultima giornata ad Udine per il centrale viola in quella che resta l’ultima vittoria viola in A. Oltre a Comuzzo, verrà premiato il giovane Fortini come miglior esordiente della Serie B grazie allo splendido campionato giocato a Castellammare sfiorando i playoff.

Il miglior attaccante è Retegui, ma Kean trova spazio nella top 11 in coppia con Thuram dell’Inter grazie alla straordinaria annata che gli ha sortito il titolo di vicecapocannoniere dopo l’italoargentino dell’Atalanta ora volato in Arabia.