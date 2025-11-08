8 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 18:47

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Mandragora premiato al Gran Galà del calcio: Ha vinto il premio di miglior centrocampista dello scorso campionato

Firenze, Stadio Franchi, 21.09.2025, Fiorentina-Como, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

News

Mirko Carmignani

8 Novembre · 16:50

Aggiornamento: 8 Novembre 2025 · 16:51

di

Il centrocampista viola ha vinto il titolo di miglior centrocampista grazie a 4 gol e 3 assist sotto la gestione Palladino

Lunedì ad Arezzo si terrà la XIV edizione del Gran Galà del calcio in cui verranno premiati i migliori giocatori dello scorso anno con una vasta rappresentanza viola con Rolando Mandragora che è stato nominato miglior centrocampista dello scorso campionato in virtù di 4 gol e 3 assist che lo hanno fatto risplendere nello scacchiere di Palladino. Anche il tecnico campano è tra i premiati, infatti è stato scelto come miglior giovane allenatore al pari di Fabregas a Como.

Comuzzo e Ramadani, inoltre, si dividono il premio del gol più bello con il tacco all’ultima giornata ad Udine per il centrale viola in quella che resta l’ultima vittoria viola in A. Oltre a Comuzzo, verrà premiato il giovane Fortini come miglior esordiente della Serie B grazie allo splendido campionato giocato a Castellammare sfiorando i playoff.

Il miglior attaccante è Retegui, ma Kean trova spazio nella top 11 in coppia con Thuram dell’Inter grazie alla straordinaria annata che gli ha sortito il titolo di vicecapocannoniere dopo l’italoargentino dell’Atalanta ora volato in Arabia.

