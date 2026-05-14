Colantuono: “Palladino e Juric due grandi allenatori. Palladino si merita la riconferma”

Colantuono si esprime suoi due allenatori

Colantuono è intervenuto a Radio Sportiva parlando di Palladino e Juric: “Il grande problema dell’Atalanta è che andare a sostituire un tecnico come Gasperini è stato un compito abbastanza complicato. Quello che aveva lasciato dietro di se in nove anni era qualcosa di straordinario, e quindi andare a ripetere il suo percorso a Bergamo è di per sé assai difficile. Il Gasp oltretutto come detto ha raggiunto tanti traguardi coi il tempo, ed era normale che a Juric venisse chiesto tutto e subito. Lo stesso discorso vale per Palladino che era stato chiamato a sostituire il croato, che purtroppo nei primi mesi aveva avuto qualche difficoltà di troppo. Quanto visto quest’anno però non toglie che sia Juric che Palladino restino due ottimi allenatori e si merita la riconferma”.