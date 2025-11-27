Palladino dopo la vittoria in Champions: ”Ci serviva una scintilla. Fiorentina? Sfida importantissima”

Debutto in Champions League da incorniciare per Raffaele Palladino, che alla sua prima sulla panchina dell’Atalanta ha conquistato una brillante vittoria per 3-0 a Francoforte contro l’Eintracht. Nel post-partita, ai microfoni di Sky Sport, l’allenatore ha espresso tutta la sua soddisfazione:

«Meglio di così non poteva andare: è stata una serata magica. Ringrazio la società per la fiducia, il mio staff e soprattutto i giocatori. Questa vittoria è merito di un gruppo straordinario, che si è guadagnato questa gioia. Ho visto con quanta intensità hanno lavorato in questi giorni e mi hanno regalato un momento indimenticabile. Avevamo bisogno di una scintilla, soprattutto dal punto di vista mentale, e finalmente è arrivata. Ora però dobbiamo restare umili e concentrati, perché la partita di domenica contro la Fiorentina sarà fondamentale».

Palladino ha poi spiegato il suo approccio nello spogliatoio:

«Ho provato a portare entusiasmo, perché è un elemento chiave. Ma questi ragazzi hanno tanta qualità e sanno giocare. Non sono un mago: dovevo solo ridare loro energia e permettere che si divertissero a fare il loro calcio».