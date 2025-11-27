27 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 11:42

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Palladino dopo la vittoria in Champions: ”Ci serviva una scintilla. Fiorentina? Sfida importantissima”

News

Palladino dopo la vittoria in Champions: ”Ci serviva una scintilla. Fiorentina? Sfida importantissima”

Redazione

27 Novembre · 10:50

Aggiornamento: 27 Novembre 2025 · 10:55

TAG:

Palladino

Condividi:

di

Debutto in Champions League da incorniciare per Raffaele Palladino, che alla sua prima sulla panchina dell’Atalanta ha conquistato una brillante vittoria per 3-0 a Francoforte contro l’Eintracht. Nel post-partita, ai microfoni di Sky Sport, l’allenatore ha espresso tutta la sua soddisfazione:

«Meglio di così non poteva andare: è stata una serata magica. Ringrazio la società per la fiducia, il mio staff e soprattutto i giocatori. Questa vittoria è merito di un gruppo straordinario, che si è guadagnato questa gioia. Ho visto con quanta intensità hanno lavorato in questi giorni e mi hanno regalato un momento indimenticabile. Avevamo bisogno di una scintilla, soprattutto dal punto di vista mentale, e finalmente è arrivata. Ora però dobbiamo restare umili e concentrati, perché la partita di domenica contro la Fiorentina sarà fondamentale».

Palladino ha poi spiegato il suo approccio nello spogliatoio:
«Ho provato a portare entusiasmo, perché è un elemento chiave. Ma questi ragazzi hanno tanta qualità e sanno giocare. Non sono un mago: dovevo solo ridare loro energia e permettere che si divertissero a fare il loro calcio».

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio