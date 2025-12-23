Repubblica: “Vanoli ha replicato quanto fatto da Palladino, ha ascoltato i giocatori. A Parma la riprova”

Il cambio tattico alla fine è arrivato, anche se nel momento più complicato. Paolo Vanoli, in diverse occasioni, aveva dichiarato di attendere il momento giusto per passare a quattro e alla fine l’ha fatto utilizzando gli stessi interpreti. Un 4-3-3 con Parisi e Gudmundsson esterni dietro a Kean. Con questo nuovo assetto (e un Udinese in 10 per quasi tutta la partita) si è vista un’altra Fiorentina che ha potuto esprime il suo calcio. Dei buoni segnali che possono rappresentare un nuovo inizio.

Vanoli ha replicato quanto fatto da Palladino, ascoltando i suoi giocatori all’interno dello spogliatoio. E così Parisi ha ricordato Colpani, Gudmundsson è partito dalla sua posizione preferita, Kean è stato rifornito dei giusti palloni, Fagioli sta trovando continuità. Con il Parma ci sarà la riprova di quanto visto domenica per capire se la Fiorentina ha davvero svoltato. Lo riporta Repubblica.