Palladino batte Italiano e lo supera in classifica. Con lui l'Atalanta è rinata ed è tornata in zona Europa

Ieri prima della partita della Fiorentina è andato in scena un'interessantissimo Bologna-Atalanta, una sfida tra i due ex tecnici della storia recente della Fiorentina. La partita è finita con un nett...

Ieri prima della partita della Fiorentina è andato in scena un'interessantissimo Bologna-Atalanta, una sfida tra i due ex tecnici della storia recente della Fiorentina. La partita è finita con un netto 0-2 in favore della Dea grazie alla doppietta di Krstovic. Vittoria che ha significato anche il sorpasso dei bergamaschi sui rossoblu in classifica. L'Atalanta prima dell'arrivo di Palladino era a -8 dal Bologna e con la sconfitta a l'esordio a Napoli era scivolata a -12.

Ma i nerazzuri con Palladino sono rinati e viaggiano a una media di 1,88 punti a partita. Se avessero avuto questa media da inizio anno adesso sarebbero a 35 punti in lotta per la Champions. L'ex tecnico viola infatti ha raccolto 8 vittorie e 3 sconfitte in 11 partite in tutte le competizioni. Ed ha avuto il grande merito di valorizzare prima Scamacca e adesso Krstovic. Per il Bologna continua la crisi, non vince in Serie A dal 22 Novembre