Maspero: "Un anno fa la Fiorentina era solida e matura, oggi è senza guida ma non è tutta colpa di Pioli"

L'ex centrocampista mette in relazione la Fiorentina di Palladino e quella di Pioli, sottolineando la mancanza di un leader

Riccardo Maspero, ex centrocampista viola dal 2003 al 2004, ha parlato ai microfoni di RadioFirenzeViola della situazione della Fiorentina: "È impensabile e inconcepibile. Il campionato dell'anno scorso vedeva una Fiorentina che giocava bene, che era solida ovunque, aveva un bomber, come Kean e un centrocampo di qualità. Secondo me l'anno scorso, si aveva una Fiorentina in un'età giusta, con un allenatore, come Palladino, che gli stava dando quello che gli serviva, probabilmente cambiando allenatore si sono trovati un nuovo leader da seguire e questi ragazzi non hanno trovato il loro leader in campo. Perché se prendiamo i giocatori singolarmente non sono da retrocessione. L'idea che mi sono fatto io, è che manchi un leader a centrocampo, che manca di personalità".

Su Pioli: "Pioli non ha tutte le colpe, perché lui non può entrare in campo e correre per i giocatori, sono loro che in campo lo devono fare".

Su Gudmundsson: "Vanoli, in conferenza, ha usato parole forti. Adesso, però, dove lo metti? Sotto Kean? Però ci sono anche altri due attaccanti, come Dzeko e Piccoli. Io Gudmundsson lo vedo come sottopunta, sotto le due punte, perché, per le ripartenze, serve chi dia la palla a queste due punte, non puoi solo lanciare la palla agli attaccanti e sperare che loro risolvono la situazione".