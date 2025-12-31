31 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 10:23

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Palladino, voto 6,5. Nazione: “Il 2025 inizia con un tonfo. La Fiorentina ha sofferto, ha sbagliato ma si è ripresa”

Firenze, Stadio Artemio Franchi, 08.05.2025, Fiorentina-Betis, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Palladino, voto 6,5. Nazione: “Il 2025 inizia con un tonfo. La Fiorentina ha sofferto, ha sbagliato ma si è ripresa”

Redazione

31 Dicembre · 09:51

Aggiornamento: 31 Dicembre 2025 · 09:51

TAG:

FiorentinaPalladino

Condividi:

di

La tenacia di Palladino il collante di un gruppo che alla fine riesce addirittura a portare a casa il risultato finale

Raffaele Palladino, voto 6.5. Il 2025 inizia con il tonfo contro il Napoli e quello (terribile) di Monza. Palladino sembra far fatica a gestire il gioco della Fiorentina che rimane invischiata in un’altalena di risultati che accendono il malumore dei tifosi. I gol di Kean sono la cura giusta, la tenacia di Palladino il collante di un gruppo che alla fine riesce addirittura a portare a casa il risultato finale, ovvero (con la vittoria di Udine all’ultima giornata), la squadra viola riagguanta l’Europa della Conference. Palladino porta a casa anche il rinnovo del contratto che, a sorpresa, arriva per una decisione unilaterale di Commisso.

Ma l’allenatore sembra intuire che (per le sue forze e la struttura della squadra) aveva ottenuto il massimo del massimo e chiuso il campionato si dimette. Il voto oltre la sufficienza perché nei mesi della sua gestione (nel 2025) la Fiorentina alla fine ha sofferto, ha sbagliato, ma si è anche ripresa, rialzata e messo nello zaino quello per cui era stata plasmata. Lo scrive La Nazione.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio