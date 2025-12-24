24 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:43

Repubblica: "Mercato? L'interesse per Ranieri non manca. Da capire se la perdita della fascia peserà"

Firenze, Stadio Franchi, 05.10.2025, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com



Al rientro in Italia, Vanoli ha spiegato i motivi del cambio capitano

Al rientro in Italia Vanoli ha spiegato personalmente a Ranieri i motivi del cambio: dalla necessità di una guida più autorevole alla volontà di alleggerire un giocatore già sotto pressione, inserito in un contesto di squadra in piena crisi. A pesare sono stati anche alcuni comportamenti in campo del difensore, come proteste eccessive verso gli arbitri e atteggiamenti giudicati troppo teatrali, oltre a segnali di delegittimazione emersi nelle ultime settimane, con altri giocatori che di fatto avevano assunto ruoli da leader.

Nonostante una buona prestazione individuale nell’ultima uscita, il cambio di fascia apre ora un piccolo strappo da ricucire e rende incerto il futuro di Ranieri, anche in vista del mercato di gennaio. L’interesse intorno al giocatore non manca e resta da capire se la perdita della fascia peserà su una possibile scelta di addio o se prevarrà l’attaccamento alla maglia e alla città. Intanto, contro il Parma Ranieri sarà assente per squalifica, mentre sugli spalti è atteso l’ennesimo esodo viola, nonostante alcune assenze forzate tra i tifosi colpiti da Daspo. Lo scrive Repubblica.

