Giuffredi: "Ranieri non viene apprezzato abbastanza a Firenze, invece è uno dei migliori in campo sempre"

L'agente ha fatto i complimenti al suo assistito per il rendimento

A Coverciano, all'evento Inside The Sport, l'agente di Ranieri e Parisi Mario Giuffredi che è partito parlando del terzino: "Per Parisi non sono sorpreso, lo siete voi ma il ragazzo vale e cresce ancora perché ha dei mezzi illimitati e ora ha uno che crede in lui."

Su Ranieri: "Non è un vigliacco e non è uno che se ne va quando le cose non vanno. Luca è un ragazzo di sostanza e di poche parole, però non molla mai e andrebbe valorizzato di più perché ha un rendimento costante invece non è apprezzato abbastanza dai fiorentini."