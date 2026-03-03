3 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:41

Firenze, Stadio Franchi, 24.02.2026, Fiorentina-Pisa, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Ranieri da 5,5. Nazione. “Dietro quello che soffre meno, prova a fare da argine. Compagni in difficoltà”

Redazione

3 Marzo · 09:55

Aggiornamento: 3 Marzo 2026 · 09:55

di

Riproposto titolare ha cercato di arrangiarsi

Il voto più alto, un 5,5, ieri l’ha preso Luca Ranieri, ecco le parole di La Nazione: “Riproposto titolare, cerca di arrangiarsi per contenere la velocità degli esterni bianconeri e li dietro è quello che soffre meno. Ed è una notizia considerato il momento delicato e complicato che sta attraversando la linea difensiva viola. Prova a fare da argine alle folate bianconere anche se è stato complicato considerato che i compagni di reparto sono andati in difficoltà anche nelle letture delle situazioni”.

