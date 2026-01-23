Pedullà: “Per Ranieri la storia con la Fiorentina è finita. Coppola al Paris FC, per Fortini tutto fermo”

Il noto giornalista Alfredo Pedullà ha parlato del calciomercato della Fiorentina in diretta e in esclusiva su i canali Youtube e Twitch di passione Fiorentina, queste le sue parole:

“Il rapporto tra Ranieri e la Fiorentina lato Ranieri è finito. Per fare in modo che esca serve che si trovi in modo di fare uno scambio o un trasferimento in prestito. Il DS della Lazio ha avuto Ranieri a Salerno ma non so se lo prendi con l’avallo di Sarri, ad ora Romagnoli però è più vicino ad essere convocato che no, ed è collegato a Ranieri perchè se non esce non fanno un altro centrale. Ranieri è stato proposto al 100% alla Lazio e il Torino. In estate ti avrei detto occhio al Bologna, ma ora non si pone la cosa. Se va via lui devi fare 2 difensori centrali, ora ne devi fare uno. Può succedere di tutto, se Ranieri resta dal 2 Febbraio resta senza titolarità e senza fascia. Ed è una cosa che non porta vantaggio, adesso è un numero perchè è uno che hai fatto fuori. Non so se è più una cosa di fascia che di titolarità ma adesso lui è li solo numericamente. In ogni caso la Fiorentina prenderà un centrale. C’è stato un interesse vero per Coppola ma il Paris Fc ha messo la freccia ed è pronto a chiudere, mi aspetto nomi dall’estero. Al viola Park c’è un cartello con scritto se non vuoi stare vai via, ne è l’esempio la vicenda Dzeko. C’è un mercato all’estero che chiuderà dopo. Non può trattenere nessuno. Non ci sono margini per scambi con il Torino, non vedo in organico nessuno.”

“Dragusin è una mina vagante ma l’agente ha fatto uno spot per far cascare la Roma ma ha attaccato la Fiorentina. Per me sbagliando ma come ti permetti. Tra l’altro è del Tottenham e si deve rapportare con Paratici che andrà a Firenze. Su Fortini siamo fermi. La Fiorentina chiede dai 15 ai 18 milioni, evidentemente è certa di poter fare un rinnovo. Non posso pensare che vogliano rischiare di perderlo a 0. A me risulta che Busardò ha rifiutato il rinnovo, è uno molto potente e bravo nel liberarli ad una della scadenza non facendoli firmare. Dodò è una storia diversa perchè ha spessore internazionale e lo vendi comunque a 15 milioni se è in scadenza. Qui siamo all’interno di un incastro più complicato. La Roma offrirà 11-12 milioni.”

“Su Nicolussi Caviglia il Cagliari non sta affondando. La Fiorentina chiede sempre 500 mila euro per interrompere il prestito, Nicolussi non verrà riscattato perché non raggiungerà le presenze. Il discorso liste sfugge a tanti, la Fiorentina può fare 3 cambi. Igor non può cambiare squadra perché ha già giocato in due squadre in stagione. Harrison è un calciatore che ha bisogno di un allenatore che crede in lui.”

“Non credo ad una pista estera per Ranieri, ci sono società che cercano centrali. Anche Verona e Cremonese, il Cagliari potrebbe fare un uscita e prenderla. Il Torino ha bisogno di fare un centrale, e la Lazio se Romagnoli esce e va in Qatar deve fare un centrale. Lui spinge per andare in Qatar perchè ha un offerta importante. Da qui a 7/8 giorni per Ranieri si può aprire un altra pista. La Fiorentina chiede 4/5 milioni, anche in prestito con diritto. Ha bisogno di chiudere questa cosa. Non ti parlo di Gudmundsson perchè sarebbe sorprendente se partisse. Lui ha 3/4 proposte anche dall’estero ma non alza nemmeno il telefono per sapere la cifra, non ne vuole sapere. Poi parliamo di situazioni di normalità, nel mercato tutto può accadere. Kouame e Sabiri andranno via, sono fuori dal progetto ma sono cose secondarie. Kouame ha respinto la Sampdoria che probabilmente continuerà a cercalo, lui guadagna tanti soldi che glieli possono dare in pochi e lui non è convinto. Nzola tutti lo vogliono e nessuno lo piglia, guadagna anche tanto. Lo voleva tanto lo Spezia ma lui in B non vuole andarci. La seguiamo ma è un problema dell’entourage”