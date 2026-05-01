Corriere dello Sport: "In difesa torna Pongracic, Ranieri terzino contro la Roma. Balbo e Parisi in panchina"

Piccoli ha il 50% di probabilità di essere in campo con la Roma

Quelli di domenica scorsa. Intesi come calciatori che Vanoli avrà a disposizione all'Olimpico di Roma. Cambierà poco, forse pochissimo, rispetto a chi ha giocato contro il Sassuolo. Solo Pongracic rientrerà dalla squalifica, sugli altri grossi punti interrogativi. Ancora senza Kean, anche Piccoli sta proseguendo una tabella personalizzata per eliminare il guaio all'adduttore. Con tre giorni e altrettanti allenamenti, ha 50 probabilità su 100 di essere in campo nella sfida di Roma, ma chiaramente serve uno scatto in avanti per alzare la soglia dell'ottimismo.

Facile che ci sia ancora Gudmundsson in versione centravanti insomma. Il conto (negativo) di chi era assente e lo sarà ancora si chiude con Fortini, mentre un discorso a parte meritano Parisi e Gosens che ieri come mercoledì hanno svolto soltanto una parte di allenamento in gruppo: nel loro caso, e soprattutto in quello dell'esterno ex Empoli, una forma naturale di cautela potendo sfruttare il giorno in più per arrivare al posticipo serale e averli entrambi tra i convocati. Ma ad ora è più una speranza che un obiettivo e il passaggio dirimente sarà la seduta odierna. Contro il Sassuolo anche Balbo è uscito per un fastidio muscolare. Così potrebbe essere spostato Ranieri a sinistra, con uno tra Comuzzo e Rugani al centro con Pongracic. Lo riporta il Corriere dello Sport.