22 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 11:17

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Tuttosport svela: “La Lazio piomba su Ranieri per sostituire Romagnoli. Ma piace anche Diogo Leite su cui c’è la Fiorentina”

Rassegna Stampa

Tuttosport svela: “La Lazio piomba su Ranieri per sostituire Romagnoli. Ma piace anche Diogo Leite su cui c’è la Fiorentina”

Redazione

22 Gennaio · 10:19

Aggiornamento: 22 Gennaio 2026 · 10:19

TAG:

FiorentinaRanieri

Condividi:

di

Ranieri potrebbe cambiare aria

Rischia di allargarsi la diaspora di gioielli in casa Lazio: dopo Castellanos e Guendouzi, Maurizio Sarri potrebbe perdere presto un altro big. L’Al Sadd di Roberto Mancini, infatti, è sempre più vicino a strappare ai biancocelesti Alessio Romagnoli. Il centrale classe 1995, infatti, ha già accettato la proposta triennale da 6 milioni netti a stagione arrivata dalla società qatariota, che è pronta a offrire 10 milioni (bonus inclusi) per ottenere il via libera dal club di Claudio Lotito. In caso di cessione di Romagnoli, la Lazio non vuole farsi trovare impreparata e sta già valutando un paio di nomi per rimpiazzarlo: idee Diogo Leite (Unión Berlino) e Luca Ranieri della Fiorentina. Lo riporta Tuttosport. 

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio