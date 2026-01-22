Tuttosport svela: “La Lazio piomba su Ranieri per sostituire Romagnoli. Ma piace anche Diogo Leite su cui c’è la Fiorentina”

Rischia di allargarsi la diaspora di gioielli in casa Lazio: dopo Castellanos e Guendouzi, Maurizio Sarri potrebbe perdere presto un altro big. L’Al Sadd di Roberto Mancini, infatti, è sempre più vicino a strappare ai biancocelesti Alessio Romagnoli. Il centrale classe 1995, infatti, ha già accettato la proposta triennale da 6 milioni netti a stagione arrivata dalla società qatariota, che è pronta a offrire 10 milioni (bonus inclusi) per ottenere il via libera dal club di Claudio Lotito. In caso di cessione di Romagnoli, la Lazio non vuole farsi trovare impreparata e sta già valutando un paio di nomi per rimpiazzarlo: idee Diogo Leite (Unión Berlino) e Luca Ranieri della Fiorentina. Lo riporta Tuttosport.