Corriere dello Sport: “L’agente sta proponendo Ranieri in giro. Ma la Fiorentina punta all’addio a titolo definitivo”

Luca Ranieri continua a essere un nome da tenere d’occhio in chiave uscite. Se è vero che la Fiorentina non intende lasciarlo partire, lo è altrettanto che il suo procuratore sta cercando una soluzione proponendolo in giro. Per ora ha contattato Lazio, Torino, Parma e Cagliari. Ma le condizioni economiche imposte dalla società viola rendono tutto più complicato: Ranieri non si muoverà per meno di 8-10 milioni di euro. E ovviamente solo a titolo definitivo (al massimo con obbligo di riscatto). Lo scrive il Corriere dello Sport.