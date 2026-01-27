Corriere dello Sport: “L’agente sta proponendo Ranieri in giro. Ma la Fiorentina punta all’addio a titolo definitivo”

27 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 11:34

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 27.04.2025, Fiorentina-Empoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Redazione

27 Gennaio · 10:41

Aggiornamento: 27 Gennaio 2026 · 10:41

di

Ranieri si muoverà solo per 8-10 milioni

Luca Ranieri continua a essere un nome da tenere d’occhio in chiave uscite. Se è vero che la Fiorentina non intende lasciarlo partire, lo è altrettanto che il suo procuratore sta cercando una soluzione proponendolo in giro. Per ora ha contattato Lazio, Torino, Parma e Cagliari. Ma le condizioni economiche imposte dalla società viola rendono tutto più complicato: Ranieri non si muoverà per meno di 8-10 milioni di euro. E ovviamente solo a titolo definitivo (al massimo con obbligo di riscatto). Lo scrive il Corriere dello Sport.

