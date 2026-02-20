Ranieri il migliore in campo. Nazione: “Un’altra personale rivincita dopo un periodo difficile”

Secondo La Nazione oggi in edicola è stato Luca Ranieri il migliore in campo con un 7,5 in pagella: “Un’altra personale rivincita dopo un periodo difficile. Torna titolare in Europa e lo fa con la fascia (di nuovo) al braccio. Partita ordinata e di sostanza. Attento sulla linea e bravo a proporsi in avanti quando si materializza la possibilità. Come quando raccoglie sul secondo palo un traversone, sfruttando anche un’indecisione di Abramowicz. Bravo a chiudere e sbrogliare

una situazione pericolosa davanti a Lezzerini. Dal 68′ Pongracic”.