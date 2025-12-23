23 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 20:54

Agente Ranieri: "Resta alla Fiorentina? Chiedetelo al nuovo direttore. Il ragazzo è serenissimo qui"

Agente Ranieri: “Resta alla Fiorentina? Chiedetelo al nuovo direttore. Il ragazzo è serenissimo qui”

23 Dicembre

Aggiornamento: 23 Dicembre 2025 · 20:31

FiorentinaRanieri

"Il problema è dei giornalisti non del giocatore. Adesso si deve pensare solo a salvare la Fiorentina"

In un momento molto difficile, come quello della Fiorentina, ci sono giocatori che si stanno rilanciano come Fabiano Parisi e altri che invece sono in grossa difficoltà, come Luca Ranieri. Il procuratore dei due difensori viola, Mario Giuffredi, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di FirenzeViola dove parla dei propri assistiti: “Io non ho mai avuto dubbi sui miei giocatori, i dubbi ce li aveva chi lo ha allenato precedentemente. Il campo parla per lui”, riferendosi chiaramente a Stefano Pioli. 

Come commenta la decisione di Paolo Vanoli di togliere la fascia di capitano a Ranieri per darla a De Gea?: “Per quanto riguarda Luca Ranieri non c’è da aggiungere altro, se non che il ragazzo è serenissimo. Il problema è dei giornalisti non del giocatore. Adesso si deve pensare solo a salvare la Fiorentina, è quello il vero problema, non farne una questione individuale o personale”. 

In città circola la voce che il mercato di gennaio possa coinvolgere anche Ranieri, lei cosa ne pensa?:
“Questo lo dovete chiedere a chi verrà a fare il direttore tra poco. Noi siamo a posto alla Fiorentina”.

