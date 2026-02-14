Ranieri: “La fascia tolta? Ho sbagliato qualche comportamento, è stato un mese difficile”

Al Sinigaglia di Como la Fiorentina di Vanoli trionfa per 1-2 sugli uomini di Cesc Fàbregas, a segno Fagioli e Kean: di seguito le parole di Luca Ranieri in conferenza stampa post partita:

VANOLI HA SPESO PAROLE PER TE: “É stato un mese difficile, con parecchi alti e bassi. Sopratutto non poter aiutare la squadra mi ha fatto male. Se siamo così bassi in classifica è anche colpa mia. Ho cercato di aiutare anche non giocando. Sono felice per l’occasione di oggi. Abbiamo fatto una partita incredibile. Dobbiamo trovare l’entusiasmo per le prossime partite”

QUANTO HAI SOFFERTO DAL PUNTO DI VISTA UMANO: “É stato difficile anche per tutti. Andare al campo in questa situazione… io mi sono sempre allenato ala grande, dando una mano i compagni, accettando la decisione del mister di dare la fascia da capitano a De Gea”

GESTIRE LA VITTORIA E GLI IMPEGNI SUCCESSIVI: “Questa volta ci deve essere un entusiasmo incredibile. Grande vittoria. Bello anche come abbiamo sofferto nel finale senza prendere gol. Abbiamo una grinta e una voglia nel portare gli obiettivi al termine. Ora andiamo in Polonia, con entusiasmo. Col Pisa ci sarà tempo, è il derby, dobbiamo vincere”

I MINUTI FINALI: “Abbiamo lavorato molto su questa gestione. Siamo stati bravi a non abbassarci troppo e a gestire bene. Dobbiamo continuare così”

TI SEI PENTITO DI QUALCOSA: “Stavo parlando sopratutto per le mie prestazioni. Non sono state all’altezza come l’anno scorso. Ho sbagliato anche in qualche comportamento. Ho accettato le decisioni del mister. Per il bene della squadra dobbiamo portare la Fiorentina alla salvezza. Ce lo diciamo tutti i giorni.” Lo scrive Oggisportnotizie.it