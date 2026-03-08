8 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 18:42

Ranieri: “Un punto che smuove la classifica, non siamo la Fiorentina degli ultimi anni. Siamo bravi ragazzi”

Ranieri: “Un punto che smuove la classifica, non siamo la Fiorentina degli ultimi anni. Siamo bravi ragazzi”

8 Marzo · 18:09

Al termine della gara contro il Parma, il difensore della Fiorentina Luca Ranieri interviene in conferenza stampa dallo stadio Artemio Franchi di Firenze.

Vi state prendendo le responsabilità come ha chiesto Vanoli?
“Noi non siamo la Fiorentina degli ultimi anni. Noi dobbiamo lottare per non retrocedere. In spogliatoio c’è delusione ma noi dobbiamo pensare che con questo pareggio oggi abbiamo mosso la classifica, anche se di poco ma l’abbiamo mossa contro un Parma tosto”

State tornando indietro? È successo qualcosa?
“Dopo tre partite ottime abbiamo fatto due passi falsi brutti, soprattutto quello di Udine. Oggi invece ci portiamo a casa il non aver subito gol e neanche un tiro. Dall’altra parte però abbiamo fatto poco. Mancano 10 partite, non possiamo mollare adesso. Dobbiamo portare in salvo la Fiorentina, ormai l’annata è questa”.

La partita contro la Cremonese può essere uno spartiacque?
“Quella è fondamentale, dobbiamo andare là e provare in tutti i modi a vincere”

Qual è l’errore che non dovete fare?
“Quello di arrenderci, ma siamo veramente un gruppo di tutti bravi ragazzi. In stagione i litigi ci stanno, ma ora siamo compatti per portare in salvo la Fiorentina”. Lo scrive Tuttomercatoweb

