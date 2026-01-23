23 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:55

Ranieri soffre questa situazione. Nazione: “La Fiorentina non vuole venderlo ma occhio alla Lazio”

Firenze, Stadio Franchi, 02.10.2025, Fiorentina-Lecce, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Redazione

23 Gennaio · 09:30

23 Gennaio 2026 · 09:30

FiorentinaRanieri

L'ultima parola spetterà proprio a Ranieri

Una decina di giorni al gong finale. E la sensazione che in casa Fiorentina possano succedere ancora diverse cose. In primis in uscita. Se è sicuro l’addio di Kouame (da capire solo la destinazione, fra la Samp e una manciata di squadre spagnole), nelle ultime ore ha preso piede anche la questione Ranieri. L’ex capitano, scivolato pure fuori dai titolari, sta riflettendo sul da farsi. La Fiorentina non ha urgenza e intenzione di venderlo, ma la situazione sta pesando sul difensore.

L’ipotesi di un addio non è così campata per aria, anche perché la Lazio pare intenzionata a provarci. Goretti e Paratici valuteranno l’eventuale proposta, l’ultima parola in questo senso toccherà però proprio a Ranieri. Che non ha fatto mezza polemica, ma è chiaro che stia soffrendo la situazione. Lo riporta La Nazione.

