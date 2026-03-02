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Ranieri: "Partita importante, passaggio del turno ci da forza. Davide è stato un grandissimo capitano"

Così il difensore viola Ranieri: ". Sappiamo che è una partita importante e allo stesso tempo difficile. Ci siamo preparati bene".

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 marzo 2026 20:35
Ranieri: "Partita importante, passaggio del turno ci da forza. Davide è stato un grandissimo capitano" - Firenze, Stadio Franchi, 24.02.2026, Fiorentina-Pisa, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 24.02.2026, Fiorentina-Pisa, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Luca Ranieri intervistato da Dazn nel prepartita di Udinese - Fiorentina ha così commentato il match che ricorda da vicino Davide Astori"Oggi è una partita molto importante per il ricordo di Davide. Io ho avuto la fortuna di conoscere Davide perché ero in Primavera ma ho fatto tanti allenamenti con lui. Era una persona fantastica, aiutava tutti ed è stato veramente un grandissimo capitano per tutti".

Sulla partita: "Il passaggio del turno ci da una grandissima forza perché non possiamo lasciare nulla indietro e dobbiamo lottare su tutti i fronti. Sappiamo che è una partita importante e allo stesso tempo difficile, ma ci siamo preparati bene e non vediamo l'ora che inizi la partita".

 

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