Corriere dello Sport: “Ranieri proverà ad insediare Vanoli per un posto dal 1′”

Vanoli pronto a riproporre il 4-1-4-1

Niente da fare per Albert Gudmundsson. L’attaccante islandese diserterà la trasferta di oggi a Como per via del problema alla caviglia non ancora risolto. Sarà fuori anche Daniele Rugani, il cui recupero definitivo è previsto per la gara col Pisa di lunedì 23. Quanto a Tariq Lamptey, se ne riparlerà non prima di marzo. Il tecnico Vanoli è pronto a riproporre il suo 4-1-4-1 d’ordinanza. Tra i pali giocherà De Gea, davanti a lui Dodo, Comuzzo, Pongracic e Gosens. Da tenere d’occhio Ranieri, che comunque proverà a insidiare l’allenatore. Posto fisso per Fagioli nel ruolo di vertice basso a centrocampo. Sulla fascia destra ecco Parisi, mentre nel mezzo si scaldano Mandragora e Ndour, quest’ultimo favorito su Brescianini. Sulla corsia di sinistra spazio a Solomon. Là davanti, unica punta, il solito Kean. Lo scrive il Corriere dello Sport.

