Nazione: “Stop al ritiro iniziato una settimana fa. Ma oggi seduta al Viola Park. Ranieri squalificato a Parma”

Il ferreo ritiro è stato interrotto

Il rotondo successo ottenuto sull’Udinese ha permesso alla Fiorentina di interrompere il ferreo ritiro che durava addirittura dalla sfida di una settimana fa contro l’Hellas Verona. Al termine del ko per 2-1 contro i gialloblù, infatti, Ranieri e soci erano stati letteralmente scortati con van dai vetri oscurati al centro sportivo di Bagno a Ripoli e da quella sera avevano iniziato un periodo di clausura che si è interrotto solo ieri.

La squadra di Vanoli, già da dopo il 5-1 di poche ore fa, ha pertanto avuto modo di tornare a casa e di riabbracciare le proprie famiglie ma già da domani riprenderà a lavorare sul campo per preparare il delicatissimo scontro diretto di sabato alle 12:30 contro il Parma. Dove il tecnico – confermato dopo il suo primo successo in campionato, il secondo da quando è sulla panchina viola – dovrà fare a meno di Ranieri: il centrale (a cui è stata tolta per la prima volta la fascia di capitano) era infatti diffidato e contro i friulani ha rimediato un giallo che gli farà saltare la sfida del Tardini, che la Fiorentina questa settimana preparerà allenandosi tutti i giorni ad eccezione di martedì, giorno in cui i viola avranno giornata libera (anche per il 25 e il 26 dunque, giornate di festa, la squadra si allenerà). Da capire se per l’appuntamento in Emilia Pablo Marí potrà recuperare: l’ex Monza è stato messo ko da un problema al soleo a poche ore dalla sfida con l’Udinese e dunque resta in dubbio per il prossimo impegno, dove in ogni caso tutto lascia pensare che la Fiorentina riconfermerà l’assetto difensivo a quattro. Lo riporta La Nazione.

