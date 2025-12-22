Nazione: “Stop al ritiro iniziato una settimana fa. Ma oggi seduta al Viola Park. Ranieri squalificato a Parma”

Il rotondo successo ottenuto sull’Udinese ha permesso alla Fiorentina di interrompere il ferreo ritiro che durava addirittura dalla sfida di una settimana fa contro l’Hellas Verona. Al termine del ko per 2-1 contro i gialloblù, infatti, Ranieri e soci erano stati letteralmente scortati con van dai vetri oscurati al centro sportivo di Bagno a Ripoli e da quella sera avevano iniziato un periodo di clausura che si è interrotto solo ieri.

La squadra di Vanoli, già da dopo il 5-1 di poche ore fa, ha pertanto avuto modo di tornare a casa e di riabbracciare le proprie famiglie ma già da domani riprenderà a lavorare sul campo per preparare il delicatissimo scontro diretto di sabato alle 12:30 contro il Parma. Dove il tecnico – confermato dopo il suo primo successo in campionato, il secondo da quando è sulla panchina viola – dovrà fare a meno di Ranieri: il centrale (a cui è stata tolta per la prima volta la fascia di capitano) era infatti diffidato e contro i friulani ha rimediato un giallo che gli farà saltare la sfida del Tardini, che la Fiorentina questa settimana preparerà allenandosi tutti i giorni ad eccezione di martedì, giorno in cui i viola avranno giornata libera (anche per il 25 e il 26 dunque, giornate di festa, la squadra si allenerà). Da capire se per l’appuntamento in Emilia Pablo Marí potrà recuperare: l’ex Monza è stato messo ko da un problema al soleo a poche ore dalla sfida con l’Udinese e dunque resta in dubbio per il prossimo impegno, dove in ogni caso tutto lascia pensare che la Fiorentina riconfermerà l’assetto difensivo a quattro. Lo riporta La Nazione.