Gasperini: "Non parlo più di Ranieri, per me adesso conta solo avere la fiducia della società come ho sempre avuto"

L'allenatore della Roma ha commentato la fine dell'esperienza di Ranieri in giallorosso

Gian Piero Gasperini ha vinto la prima battaglia, quella interna con Ranieri, e adesso dovrà provare a fare sua anche la seconda, decisamente più complicata, che dovrebbe garantire alla Roma un posto in Champions League. Un traguardo non facile da tagliare visto che la quarta piazza occupata dalla Juventus si trova a cinque punti di distanza e all'orizzonte c'è l'insidiosa trasferta di Bologna. Ma è l'addio con l'ormai ex senior advisor, con il quale "Gasp" è arrivato alla rottura, a tenere banco. "Il comunicato evidenzia due cose: la fiducia che non mi è mai mancata dalla società sin dal primo giorno e che la Roma è davanti a tutto. Cosa mi è dispiaciuto di più delle parole di Ranieri? Che non ho mai avuto la sensazione di quanto ha dichiarato, di questa situazione dura, mi hanno sorpreso molto", ha detto il tecnico giallorosso.

"Io non ho fatto nulla. Non mi mettete sullo stesso piano, io non ho fatto nulla contro nessuno. A Trigoria si deve fare calcio e spero lo si faccia. Io cerco solo questo, sono fuori dalle altre situazioni e non ne parlo. Stop. Tutte le altre componenti qui sono di livello: dallo stadio sempre pieno alla piazza appassionata. Ora tornate anche voi a parlare di calcio: non so come dirlo. Mi hanno tirato in mezzo, non ne voglio più sapere", ha aggiunto.

E ancora: "Le vicende sono state sotto gli occhi di tutti, ma non mi sento di commentarlo. Non partecipo alla macchina del fango, cerco solo di fare bene domani"