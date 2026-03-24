Corriere dello Sport: “Da un mese e mezzo è un altro Ranieri. Vanoli ci ha parlato tanto quando era fuori”

Capitolo Ranieri. Vanoli l’aveva prima esaltato e difeso – «Per l’atteggiamento che ha sarà sempre il mio capitano» – poi degradato, con fascia passata al braccio di De Gea. L’ha fatto sbollire e ci ha parlato tanto, anche quando è stato fuori. Da un mese e mezzo è un altro Ranieri, anche nell’atteggiamento. Con lui ha insistito soprattutto sul cercare di incanalare la rabbia alle volte schizofrenica del numero sei, ripulendo i comportamenti. Spogliato di questo, Ranieri rimane comunque un centrale che fa della concentrazione la sua qualità principale. E contro l’Inter, dopo una sbandata iniziale che ha portato al gol di Esposito, ha dimostrato una qualità che lo stesso tecnico sottolinea sempre: saper reagire all’errore positivamente. Lo scrive il Corriere dello Sport.