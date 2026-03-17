“Parisi e Ranieri i due migliori giocatori in quest’annata difficile, non hanno mai mollato”

Il procuratore Mario Giuffredi, che cura gli interessi di diversi giocatori della Fiorentina tra cui Parisi e Ranieri, è intervenuto ai microfoni di Radio CRC soffermandosi sul rendimento della squadra e dei suoi assistiti. Queste le sue parole:

“Non è un caso che nella Fiorentina, che sta vivendo un’annata difficile, i due migliori giocatori siano Parisi e Raneri, che sono quelli che non hanno mollato mai anche nelle difficoltà più assolute. Noi cerchiamo sempre di prendere quei giocatori che caratterialmente assomigliano al mio pensiero. I giocatori rispecchiano il procuratore sotto molti punti di vista”.

“Parisi come esterno alto è stata una bella intuizione di Vanoli. Lui nasce come terzino, poi è passato al ruolo di esterno destro e ieri è arrivato persino a giocare come centrocampista in Cremonese-Fiorentina. Io credo che Parisi sia uno dei calciatori più forti e in forma della Serie A. Se un allenatore come Fabregas spende belle parole per lui in Como-Fiorentina, vuol dire che è davvero un calciatore di livello”.