Da Pisa polemiche inutili e ridicole: l’intervento di Ranieri su Meister è stato perfetto

L’episodio che ha acceso le proteste nel post gara di Fiorentina-Pisa riguarda l’intervento difensivo di Luca Ranieri su Henrik Meister, lanciato verso la porta dopo una scivolata di Nicolò Fagioli ch...

L’episodio che ha acceso le proteste nel post gara di Fiorentina-Pisa riguarda l’intervento difensivo di Luca Ranieri su Henrik Meister, lanciato verso la porta dopo una scivolata di Nicolò Fagioli che aveva perso il controllo del pallone.

In una situazione potenzialmente molto pericolosa, Ranieri ha avuto una lettura perfetta dell’azione: è rientrato con grande tempismo ed è intervenuto esclusivamente sul pallone, togliendolo dai piedi di Meister con un’entrata pulita e precisa. Un intervento oggettivamente impeccabile, sia per scelta di tempo sia per esecuzione tecnica.

Da Pisa si sono sollevate proteste, con la richiesta di un calcio di rigore, ma la polemica appare priva di reali basi. Le immagini evidenziano come il difensore giochi il pallone in maniera netta, senza colpire l’avversario e senza commettere fallo. Non c’è imprudenza né contatto falloso tale da giustificare una massima punizione. Più che un caso arbitrale, dunque, si tratta di un grande intervento difensivo che ha evitato un’occasione nitida, dimostrando lucidità e qualità nella gestione di un momento delicato della partita.