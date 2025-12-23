Corriere Fiorentino: “Vanoli ha tolto la fascia a Ranieri dopo Losanna, accettato il passo indietro”

Non sono passate nemmeno due settimane da quando, alla vigilia della sfida poi persa contro l’Aek Atene, Luca Ranieri si presentò in sala stampa per chiarire un ruolo da capitano mai così discusso. Tre partite dopo, tra le quali la prima vittoria in campionato, il difensore si è ritrovato degradato, scivolato al ruolo di vice capitano del portiere De Gea per espresso intervento di Vanoli.

Più che una scelta drastica, di quelle anticipate dal d.s. Goretti, uno stravolgimento in linea con le anticipazioni dello stesso tecnico al termine del match di Losanna. Così dopo averne parlato direttamente con l’allenatore, di rientro dalla Svizzera e in avvicinamento alla gara contro l’Udinese, Ranieri ha accettato di buon grado di fare un passo indietro, lui che già aveva digerito la prima fila di Dzeko (con tanto di megafono) nel confronto con i tifosi a Bergamo e il discorso motivazionale di Gosens prima della sfida al Sassuolo.

Tutti aspetti che non hanno fatto altro che spingerlo al centro di parecchie critiche, le stesse piovutegli addosso in precedenza per atteggiamenti non proprio consoni a chi indossa quella fascia. Nervosismo, qualche parola di troppo nei confronti dei compagni di squadra ma pure degli arbitri (emblematica la rabbia mostrata a Rapuano in occasione di un penalty prima concesso e poi revocato dal Var contro il Lecce), sul Ranieri capitano si era riversata da tempo gran parte della sfiducia dei tifosi, poco inclini a concedergli la leadership necessaria per guidare il gruppo. D’altronde anche dopo la tempesta di Reggio Emilia, quando a margine della discussione sul dischetto del rigore tra Kean e Mandragora anche il suo coinvolgimento era finito sulla bocca di molti, le polemiche sul suo conto non si erano placate. Così, oltre a rivedere l’assetto tattico, Vanoli ha deciso di intervenire in prima persona, sorprendendo tutti.

Già, perché a dispetto dei detrattori Ranieri era comunque riuscito a legittimare il suo upgrade per svariati motivi, dall’aver vissuto la trafila delle giovanili fino a qualche gol pesante come quelli messi a segno durante la gestione Palladino contro l’Inter o a Siviglia nella semifinale d’andata contro il Betis. Dopo 55 sfide giocate con la fascia al braccio, la prima ereditata da Biraghi nell’ottobre del 2024 nel 2-1 sul Milan al Franchi, Ranieri ha lasciato la rappresentanza del gruppo a De Gea in una domenica diversa dalle altre, per il ruolo da terzino certo, ma anche per un giallo che gli costerà la squalifica nella prossima trasferta di campionato in programma sabato alle 12.30 a Parma. Lo scrive il Corriere Fiorentino.