Ranieri da 6,5. Nazione: “Quello che sbanda meno. Se la cava sempre e prova a segnare”

Luca Ranieri ancora una volta il migliore in campo per La Nazione, 6,5 in pagella: “Ritrova la sua posizione al centro della difesa e alla fine è quello che sbanda meno, anche quando deve sorvegliare Pellegrino e avere la giusta reattività su Strefezza che è l’uomo di velocità. Se la cava badando sempre al sodo e lasciando stare anche le proteste. Sembra il più lucido anche quando riesce a salire per provare a segnare. Una palla buona gli capita sul piede sbagliato, ma se chiediamo a lui i gol: Houston…”