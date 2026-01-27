Pedullà: “Ranieri più passa il tempo più è difficile che parta, il Bologna su Fazzini. Caviglia al Parma”

Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà è intervenuto in diretta e in esclusiva su Passione Fiorentina per parlare del mercato viola, queste le sue parole:

“Per Nicolussi Caviglia è quasi tutto fatto. Andrà al Parma e sono stati raggiunti tutti gli accordi. La Fiorentina riceverà 500 mila euro per liberarlo. Al parma c’è Cherubini che lo ha cresciuto e lo vuole riportare a casa. Il Cagliari si è fermato su di lui, se non succede qualcosa di clamoroso il prestito della Fiorentina con obbligo di riscatto verrà girato a Parma. Mi aspetto il via libera a ore, èuna cosa in stato avanzato. Magari va via anche gioca stasera, io so che è in stato avanzato.”

“Non so chi possa arrivare al suo posto. Il Bologna ha mosso passi ufficiali per Fazzini, l’hanno voluta staccare dall’operazione Fabbian. Ma hanno deciso di accontentare Italiano che lo aveva chiesto per Fabbian, stanno tornando alla carica. Vediamo la risposta della Fiorentina e come si sentirà il ragazzo che più o meno è nella stessa situazione di Caviglia. La Fiorentina non vuole vendere Kean, non abbiamo bisogno di fare click.”

“Tutto quello che abbiamo detto su Ranieri è valido e vorrei sottolineare. Non abbiamo mai detto che Ranieri ha chiesto la cessione, non ha mai chiesto le cessione. Nei confronti che ci sono stati con chi l’assiste avrebbe potuto dirgli che non sono contento perché ho perso la fascia e la titolarità. Piace molto al Torino, la Fiorentina per cedere Ranieri parte da 6/7 milioni più bonus senza contropartite. Il Toro ha offerto uno scambio con Asslani e Biraghi che è stato respinto Il mercato chiude tra pochi giorni e se esci Ranieri ne devi compare 2. Il Torino cerca un mancino ma devi tirare i soldi presto, se li tiri fuori tardi non si fa. La Fiorentina deve già prendere un difensore. Io mi sento di dire che Ranieri non è incedibile ma più passa il tempo più è difficile che vada. Sono convinto che se non va via ora resti in Estate, è più dentro che fuori. Piace molto a Petrachi ma non dobbiamo andare oltre. Oggi lo vediamo dentro, questo è lo stato dell’arte. Il Toro pensa di fare scambi, anche alla Lazio ha offerto Zapata per Noslin.”

“La Roma non può fare l’operazione Fortini. Gasperini come priorità vorrebbe avere prima un esterno offensivo che un quinto. Non è una cosa impellente, piace molto. La Fiorentina chiede 16/17 milioni ma ha un anno e mezzo di contratto. Scollinato il mercato di Gennaio servirà un’offerta di contratto al rialzo.”

“Se prendi Diogo Leite prendi uno in scadenza di contratto che ti può aiutare, se prendi Dragusin prendi un difensore forte che alza il livello. Per Rugani ci hanno provato, e se non fosse della Juventus lo avrebbero preso. Tra Paratici e la Juve non ci sono buoni rapporti ma in qualche modo magari si può fare. Paratici detesta gli agenti ma quello di Rugani è un grande amico. Non so se può diventare una trattativa. La ricerca l’hanno fatta sul difensore bisogna vedere chi arriva. Io non credo che Vanoli sarà l’allenatore della Fiorentina il prossimo anno.”

“Paratici e Sarri non si sono lasciati bene ma nemmeno così male. Paratici mandò via Allegri per prendere Sarri, poi durante l’anno non fu un rapporto bellissimo”