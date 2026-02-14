14 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 18:20

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Ranieri: “Oggi abbiamo fatto una grandissima partita, ho sempre cercato di allenarmi al massimo”

Ranieri: “Oggi abbiamo fatto una grandissima partita, ho sempre cercato di allenarmi al massimo”

14 Febbraio · 17:43

Aggiornamento: 14 Febbraio 2026 · 17:43

TAG:

#FiorentinaComoRanieri

Le dichiarazioni di Luca Ranieri dopo la vittoria della Fiorentina a Como, punti vitali per i viola in chiave salvezza

Luca Ranieri parla all’interno del postpartita di Dazn dopo la vittoria della Fiorentina in trasferta a Como.
Ecco le parole del difensore viola:

Oggi devo dire che abbiamo fatto tutti una grandissima partita, sapevamo che il Como aveva una qualità molto alta. Abbiamo accettato di abbassarsi per poi riattaccare forte. Sono felice di non aver subito gol dopo il 90′ e finalmente oggi possiamo tornare a casa con un bel sorriso”

Sull’abbraccio col massaggiatore:
“E’ un ragazzo d’oro che si merita tantissime cose, anche le persone che si trovano dietro le quinte stanno dando una mano e si devono sentire parte integrante della squadra”

Sulla fascia persa:
Devo dir la verità è stato un mesetto bello intenso sia per i risultati sia personalmente. Ho cercato di allenarmi sempre al meglio e dare il massimo, oggi ho avuto l’occasione. Mi dispiace per il gol subito ma oggi ci portiamo a casa questi punti.

