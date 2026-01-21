21 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:45

Corriere Fiorentino: "Ranieri scontento, con l'offerta giusta può partire. C'è il Bologna? Per ora niente di concreto"

Corriere Fiorentino: “Ranieri scontento, con l’offerta giusta può partire. C’è il Bologna? Per ora niente di concreto”

21 Gennaio

Ranieri ha perso la fascia di capitano e la titolarità

Fiorentina scatenata sul mercato, in entrata ma non solo. Sono tanti anche i movimenti in uscita. Ma la grande sorpresa potrebbe arrivare da un altro difensore. Il riferimento è a Luca Ranieri. La posizione del numero 6 viola, dopo aver perso fascia da capitano e maglia da titolare, non è più così salda. Anzi. Del resto, che non sia contento è più che comprensibile, ma resta da vedere se si concretizzeranno delle offerte. Si era parlato del Bologna (dove in cambio di Fabbian intanto andrà Sohm), ma al momento niente di concreto. In ogni caso, prima di aprire a qualsiasi ipotesi in questa direzione, la Fiorentina dovrà agire in entrata, visto che là dietro son già partiti Mattia Viti e Pablo Marì. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

