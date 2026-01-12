12 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 09:21

Fortini via? Nazione: "Roma interessata. La Fiorentina ha preso in considerazione l'idea della cessione"

Firenze, Stadio Franchi, 21.12.2025, Fiorentina-Udinese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Redazione

12 Gennaio

Aggiornamento: 12 Gennaio 2026 · 09:20

FiorentinaFortiniRoma

In caso di permanenza si dovrà lavorare al rinnovo

Nei discorsi con la Roma si è parlato e si riparlerà anche di Niccolò Fortini, che i giallorossi prenderebbero volentieri dopo l’assalto fallito in estate e per il quale la Fiorentina ha preso in considerazione l’idea di una cessione. Operazione a questo punto svincolata da quella relativa a Baldanzi, che arriverà in viola a prescindere. E comunque per niente in discesa, con l’esterno classe 2006 gigliato che non si è mai mostrato convinto del tutto di lasciare la Fiorentina. Sul tavolo resta sempre una questione tattica che lo potrebbe penalizzare nel girone di ritorno e un contratto fino al 2027 che in caso di permanenza dovrà necessariamente essere rinnovato. Lo riporta La Nazione.

