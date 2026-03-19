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Capolavoro di Italiano all’Olimpico, poker contro la Roma di Gasperini e il Bologna va ai quarti

Rassegna Stampa

Capolavoro di Italiano all’Olimpico, poker contro la Roma di Gasperini e il Bologna va ai quarti

Redazione

19 Marzo · 23:47

Aggiornamento: 19 Marzo 2026 · 23:47

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Partita spettacolare all'Olimpico. Finisce 3-4 (4-5 nel doppio confronto), Italiano batte Gasperini e vola ai quarti di finale".

Così TMW racconta l’emozionante derby italiano di Europa League: “Un vero e proprio spot per il calcio italiano: il Bologna vola ai quarti di finale di Europa League al termine di una partita folle, chiusa 4-3 dopo i tempi supplementari contro una Roma che accarezza più volte l’impresa ma si arrende nel momento decisivo.

All’Olimpico va in scena una gara aperta, nervosa, piena di ribaltamenti di fronte: gli uomini di mister Italiano colpiscono per primi con Rowe (22′), subiscono il pari di Ndicka (32′), ma tornano avanti nel recupero del primo tempo con il rigore di Bernardeschi (47′). Nella ripresa il Bologna sembra indirizzare definitivamente la qualificazione con il gol straordinario di Castro (58′), che vale l’1-3 e mette la Roma con le spalle al muro. La squadra di Gasperini però non si arrende e trova energie inattese, anche grazie alla spinta dei propri tifosi: prima Malen riapre la contesa dal dischetto (69′), poi Pellegrini (80′) completa la rimonta con un sinistro preciso dal limite che fa esplodere l’Olimpico e trascina il match fino ai supplementari.

Quando l’inerzia sembra tutta dalla parte giallorossa, emergono stanchezza e tensione. La Roma prova a spingere, ma perde lucidità nei momenti chiave, mentre il Bologna resta dentro la partita con ordine e pazienza, aspettando l’occasione giusta per colpire ancora. L’episodio decisivo, ormai inatteso, arriva al 111’: il neo-entrato Cambiaghi triangola in velocità con Dallinga, attacca lo spazio e batte Svilar con un sinistro che accarezza il palo prima di entrare. È il gol che vale il 3-4 e la storica qualificazione degli ospiti.

Nel finale la Roma tenta l’assalto disperato, ma non basta: il Bologna resiste e conquista il passaggio ai quarti, al termine di una sfida spettacolare, sorprendente e carica di emozioni.

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