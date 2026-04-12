Polveriera Roma: liti continue tra Massara e Gasperini. Il DS dopo le trasferte non torna con la squadra

È già giunta ai titoli di coda la storia d’amore tra Gian Piero e Gasperini e la Roma, in particolare Claudio Ranieri. Lo strappo è avvenuto venerdì sera in diretta tv, quando il senior advisor giallorosso si è presentato ai microfoni di Dazn prima della partita contro il Pisa e non ha risparmiato al suo allenatore sonore frecciatine: dalla scelta del mercato, fino alla scelta dello stesso Gasperini: “Avevo scelto altri nomi. Tre-quattro allenatori prima di lui hanno rifiutato, la società ha preferito lui”.

Secondo quanto riferito da La Repubblica, Ranieri sarebbe stufo delle critiche continue che l’allenatore fa al ds Massara, all’ambiente, ai medici, ai fisioterapisti, ai giocatori. Una serie di lamentele, si legge sul quotidiano, che avrebbero reso pesantissimo l’ambiente a Trigoria. Addirittura, scrive il giornale, ci sarebbero dei litigi continui tra il ds Massara e Gasp, tanto che lo stesso dirigente più volte sarebbe tornato dalle trasferte da solo, senza salire sul pullman insieme al resto della squadra.

Gasperini d’altro canto è irrequieto, si sente poco supportato e poco ascoltato e sa che anche chi dentro il club lo sosteneva adesso è arrivato al limite. L’incontro tra i due si avrà tra qualche giorno e Ranieri ha già fatto capire di volersi fare da parte. La famiglia Friedkin lo vuole più operativo e vicino al club ed è disposta a riparlare anche del contratto. Ma Ranieri ora si trova davanti a un bivio: o dà tutto e raddoppia, o cede alla stanchezza e rinuncia. Lo riporta TMW