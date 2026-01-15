Gazzetta: “La Fiorentina per Fortini chiede 20 milioni, troppi per la Roma. Virata su Seys”

Attacco a parte, ora tra le priorità del tecnico della Roma Gasperini c’è quella di prendere un esterno basso a sinistra che possa permettere a Wesley di tornare sulla sua fascia preferita, la destra. Le condizioni di Angelino, infatti, continuano a essere poco chiare e l’esperimento Rensch finora è andato male. A fare spazio all’eventuale acquisto sarà così il greco Tsimikas. Il Liverpool ha ricevuto diverse manifestazioni d’interesse (una direttamente dall’Olympiacos) per il greco ed ha aperto all’interruzione del prestito con sei mesi di anticipo.

Per questo è stato intensificato a Trigoria anche il pressing su Niccolò Fortini che non ritiene soddisfacente la proposta di rinnovo fatta dalla Fiorentina. Il contratto del 19enne scade nel 2027, ma i viola chiedono poco meno di 20 milioni. Una cifra considerata eccessiva dalla Roma. Così nelle ultime ore è spuntata la candidatura di Joaquin Seys del Bruges, anche lui valutato 20 milioni ma con un’esperienza internazionale già consistente nonostante la sua giovane età (20 anni). Un tentativo era stato fatto anche per Jaouen Hadjam dello Young Boys, ma il recente infortunio del franco-algerino ha bloccato sul nascere la trattativa. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.