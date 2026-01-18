Gazzetta: “Fiorentina su Bailey, attaccante della Roma in prestito dall’Aston Villa”

Per l’attacco i nomi sul taccuino sono quelli di Yaser Asprilla, esterno colombiano del Girona, e Leon Bailey, attaccante giamaicano della Roma in prestito dall’Aston Villa. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.
18 Gennaio · 10:07
Aggiornamento: 18 Gennaio 2026 · 10:07
TAG:baileyFiorentinaRoma
Condividi:
Per l’attacco i nomi sul taccuino sono quelli di Yaser Asprilla, esterno colombiano del Girona, e Leon Bailey, attaccante giamaicano della Roma in prestito dall’Aston Villa. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.