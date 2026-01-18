18 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:21

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Gazzetta: “Fiorentina su Bailey, attaccante della Roma in prestito dall’Aston Villa”

Rassegna Stampa

Gazzetta: “Fiorentina su Bailey, attaccante della Roma in prestito dall’Aston Villa”

Redazione

18 Gennaio · 10:07

Aggiornamento: 18 Gennaio 2026 · 10:07

TAG:

baileyFiorentinaRoma

Condividi:

di

La Fiorentina vuole rinforzare anche l'attacco

Per l’attacco i nomi sul taccuino sono quelli di Yaser Asprilla, esterno colombiano del Girona, e Leon Bailey, attaccante giamaicano della Roma in prestito dall’Aston Villa. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio