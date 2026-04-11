Retroscena Roma, fu contattato Pioli ma scelse di rimanere all’Al Nassr, poi fu convinto dalla Fiorentina

La tensione tra Gasperini e Ranieri, accumulata segretamente nei mesi scorsi, si è spostata in pubblica piazza. Dai corridoi di Trigoria alle telecamere: prima di Roma-Pisa, il Senior Advisor giallorosso si è voluto togliere qualche sassolino dalla scarpa. Il risultato, però, è stato un inasprimento delle polemiche, che Gasperini ha provato a smorzare nel post partita. Durante l’intervento di Sir Claudio, ha colpito il passaggio sulla decisione del nuovo tecnico. “Io ho scelto 5-6 allenatori, tre non sono venuti – le parole di Ranieri – La società ha scelto Gasperini“. Ma chi sono questi profili che hanno declinato la panchina giallorossa? Il Corriere dello Sport ha provato a dare la risposta.

Come riporta il quotidiano, tra i nomi certi rientra Cesc Fabregas, che in estate aveva rifiutato anche l’Inter per proseguire il suo lavoro a Como. L’altro è Stefano Pioli, sondato quando ancora era in Arabia Saudita. I colloqui tra le parti furono interrotti bruscamente a inizio maggio, cambiando la storia. Pioli è poi tornato in Italia, approdando alla Fiorentina, dove è stato esonerato a novembre. Il terzo “mister X” è più difficile da individuare. Una strada porta a Francesco Farioli, oggi allenatore del Porto ma corteggiato dalla Roma ai tempi dell’Ajax. Secondo alcune indiscrezioni, anche Unai Emery, da quattro anni all’Aston Villa, sarebbe finito in orbita giallorossa.