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La Roma rischia di restare fuori dall’Europa. Non potrà fare la stessa competizione dell’Everton

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La Roma rischia di restare fuori dall’Europa. Non potrà fare la stessa competizione dell’Everton

Redazione

26 Marzo · 12:08

Aggiornamento: 26 Marzo 2026 · 12:08

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La Roma rischia di rimanere fuori dall'Europa o di essere retrocessa in Conference League se non arriva in Champions

Il rischio è concreto e riguarda direttamente la Roma. Come riportato da La Repubblica, i giallorossi potrebbero trovarsi di fronte a un problema regolamentare legato alla multiproprietà con l’Everton FC, entrambi controllati da Dan Friedkin. La normativa UEFA è chiara: due club con la stessa proprietà non possono partecipare alla stessa competizione europea. E con le classifiche attuali, il rischio di sovrapposizione è tutt’altro che remoto. La Roma è in piena zona Europa League, con ambizioni Champions, mentre l’Everton è in corsa tra Conference ed Europa League, con margini ancora aperti. Se entrambe dovessero qualificarsi alla stessa coppa, una delle due verrebbe esclusa o “retrocessa” alla competizione inferiore. In caso di identico piazzamento, a essere favorito sarebbe il club inglese, creando un problema serio per la Roma. Il dossier Friedkin è già sotto osservazione negli uffici della UEFA a Nyon. Esiste una possibile via d’uscita, già utilizzata in passato con il caso Girona FC: trasferire temporaneamente le quote a fiduciari indipendenti per evitare conflitti di interesse. Tuttavia, al momento non risultano mosse concrete in questa direzione. lo scrive AllRoma.It

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