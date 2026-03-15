15 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 21:42

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Gasperini contro l’arbitro: “Espulsione Wesley non c’è, il Como ha spesso queste situazioni”.

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Gasperini contro l’arbitro: “Espulsione Wesley non c’è, il Como ha spesso queste situazioni”.

Redazione

15 Marzo · 21:42

Aggiornamento: 15 Marzo 2026 · 21:42

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Gasperini critica apertamente l'espulsione di Wesley: "Questo non è niente, si sposta addirittura. Episodio che cambia la partita".

La Roma incappa in una sconfitta a Como. Al calcio di rigore trasformato da Malen seguono le reti di Douvikas e Carlos, che fissano il punteggio finale sul 2-1. Pesa, nell’economia del match, l’espulsione al 64′ di Wesley, per doppia ammonizione.

Nel post partita Giampiero Gasperini non le manda a dire al direttore di gara in merito all’episodio: “Questo non è niente. Poi ci sono altre immagini dove si vede che chiaramente non entra neanche. Si sposta, addirittura. E’ un episodio che ha cambiato la partita. E non è la prima volta che il Como ha queste situazioni, quindi sicuramente sono anche molto cercate. Un po’ troppo. Però questo è diventato il calcio, lo sappiamo, no? Si è già detto tante volte e non è il caso oggi, che siamo coinvolti, entrare nel merito. Oggi non entro nel merito. Ne ho parlato in altri momenti”.

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