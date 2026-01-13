13 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:28

Gazzetta sicura: “Fortini destinato a rientrare nella trattativa per Baldanzi alla Fiorentina”

Sale la candidatura di Fortini per la Roma

Intanto sale anche la candidatura di Fortini per la fascia sinistra della Roma. L’esterno è in scadenza 2027 con la Fiorentina e sembra destinato a rientrare nella trattativa per portare Baldanzi a Firenze. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

