Gazzetta sicura: “Fortini destinato a rientrare nella trattativa per Baldanzi alla Fiorentina”

Intanto sale anche la candidatura di Fortini per la fascia sinistra della Roma. L’esterno è in scadenza 2027 con la Fiorentina e sembra destinato a rientrare nella trattativa per portare Baldanzi a Firenze. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.
13 Gennaio · 09:25
Aggiornamento: 13 Gennaio 2026 · 09:25
