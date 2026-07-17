Pedullà chiarisce: "Dodo-Roma, nessuna trattativa: ai giallorossi il brasiliano non interessa"

Non risultano contatti tra i due club per il terzino viola. Sul giocatore ci sono stati sondaggi del Napoli e di alcune società europee

Dodo e la Roma: al netto di rumors, eventuali e varie, non esiste alcun tipo di trattativa tra il club giallorosso e la Fiorentina. Il brasiliano è in uscita tranne sorprese, è stato sondato dal Napoli e un paio di club in giro per l’Europa. Ma non risultano approcci o addirittura sondaggi della Roma che evidentemente non ha intenzione di approfondire.

Lo riporta www.alfredopedulla.com