Gasperini contrariato: “Il divieto di trasferta penalizza le migliaia di persone appassionate”

L’allenatore della Roma si è pronunciato sul fresco divieto di trasferta imposto dal Viminale ai danni delle tifoserie di Roma e Fiorentina

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida contro lo Stoccarda, Gian Piero Gasperini si è espresso sul divieto di trasferta imposto ai tifosi di Roma e Fiorentina: "Questo è l'eterno problema. Per poche persone vengono penalizzate migliaia di persone che seguono la squadra con passione. È evidente che questi episodi non fanno parte dello sport, del calcio. Rispetto a tempo fa ne succedono di meno, per fortuna. Quando andiamo in trasferta, vedere così tanta passione e così tanta gente è un qualcosa di molto positivo. Dispiace, dispiace fortemente. Non so se questa è la pena giusta, per quanto mi riguarda no. Si va a penalizzare migliaia di persone che ci seguono con passione". Lo riporta il Romanista