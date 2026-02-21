21 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 20:15

Gasperini attacca anche Parisi: “Non solo Bastoni, c’è stata un’altra simulazione clamorosa”

Gasperini attacca anche Parisi: “Non solo Bastoni, c’è stata un’altra simulazione clamorosa”

La sceneggiata di Parisi in Como-Fiorentina non è passata inosservata, Gasperini ha parlato anche della sua simulazione...

“Caso Kalulu-Bastoni? Ci sono almeno altri due episodi altrettanto clamorosi”. Così l’allenatore della Roma Gian Piero Gasperini parlando in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Cremonese, a proposito dell’episodio arbitrale che ha scatenato le polemiche dopo Inter-Juventus e poi ha fatto un chiaro riferimento alla simulazione di Fabiano Parisi in Como-Fiorentina. “Si stanno creando grandi problemi di interpretazione e di difficoltà per tutti. Questo è un non regolamento, non è più condiviso da troppi e viene interpretato e giustificato in modo troppo diverso”, ha dichiarato. “Il calcio è uno sport di contatto, se mi togli il contrasto mi togli un gesto tecnico bellissimo e spettacolare per il calcio. Se lo togli a me piace molto meno. I falli di mano sono un problema da sempre, le simulazioni un problema recente dovuto alle interpretazioni fatte col fotogramma televisivo. Il fermo immagine ha accelerato tutte queste simulazioni”, ha spiegato Gasperini.

