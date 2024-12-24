Pedullà: "La Fiorentina non è interessata a Pellegrini, si cerca un giocatore con altre caratteristiche"

Nelle ultime ore è stato accostato alla Fiorentina il nome di Lorenzo Pellegrini, in uscita dalla Roma. Il punto di Pedullà

Lorenzo Pellegrini può lasciare la Roma a gennaio, ha un contratto in scadenza tra un anno e mezzo, guadagna molto (circa 6 milioni a stagione bonus compresi) e non ci sono margini per il rinnovo. Bisogna fare un distinguo in relazione alle voci degli ultimi giorni, in modo da non dare in pasto notizie prendendole a casaccio (con tutto il rispetto per la fonte) e mandandole in circuito come se fosse un forno che raccoglie qualsiasi cosa. La Fiorentina, per esempio, non è interessata a prescindere dall’aspetto contrattuale: il club viola cerca uno specialista con altre caratteristiche (i riflettori sono su Fazzini e Folorunsho) e non approfondiranno alcun discorso con la Roma. Lo scrive Alfredo Pedullà